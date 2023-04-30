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Контрактники отправилась для прохождения службы из единого пункта отбора в Москве

13:02
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

В столицу приезжают добровольцы из разных регионов

Очередная группа контрактников отправилась в места дислокации из единого московского пункта отбора на военную службу по контракту. Один из добровольцев сказал, что он равняется на своих товарищей, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

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В единый пункт в Москве приезжают добровольцы из разных регионов России, здесь они могут пройти все необходимые процедуры. На службу из пункта отбора их провожают друзья и родственники.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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