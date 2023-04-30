Главархив опубликовал воспоминания москвичей о праздновании 1 и 9 Мая

Об этом рассказал Сергей Собянин

Стали всеобщим достоянием свидетельства о том, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в прошлом веке. Уникальные воспоминания жителей столицы опубликовал Главархив. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что Первомай изначально задумывался как нерабочий день. 9 Мая стал красным днём календаря только к середине 1960-х годов.

Больше всего трогательных воспоминаний у москвичей о 9 мая. Вот как вспоминает празднование священного Дня Победы Алексей Немчинов из Коптево: "Все плакали и смеялись, и бежали на Красную площадь, где народ радовался и ликовал, ещё не веря самому себе, что всё наконец закончилось".

А Наталья Колобанова из района Таганский рассказывает, что в этот праздничный день люди катались на лодках и катамаранах, в Екатерининской ротонде играли в шахматы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"