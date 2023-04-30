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В Москве открылась летняя речная навигация

15:09
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

В первый рейс отправился комфортабельный теплоход "Константин Коротков"

29 апреля в столице стало временем стартов. На Северном речном вокзале открылась летняя пассажирская навигация. По традиции торжественная церемония началась с поднятия флага.

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В свой первый рейс от Северного речного вокзала до Нижнего Новгорода отправился комфортабельный теплоход "Константин Коротков". По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, в этом году число пользователей речной инфраструктуры столицы может составить около трёх миллионов человек, сообщает "ТВ Центр". 

Также в столице стартовал 11-ый по счёту сезон велопроката. На каждом велосипеде установлено новое программное обеспечение. Его будут тестировать до 15 мая. Всё это время аренда стоит всего пять рублей, это 30 или 60 минут поездки, в зависимости от выбранного тарифа.

Новинка этого сезона - электровелосипед модели 2.0. К слову, у города есть планы производства собственной модели велосипеда на заводе "Москвич".

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