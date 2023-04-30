11 лет в составе столицы: как изменился район Московский

У его жителей появляются новые возможности
Отсюда родом многие овощи, которые потребляют горожане. Здесь же выращивают цветы для столичных клумб и скверов - 60 миллионов в год. А ещё здесь победили полиомиелит, сделав первую в мире вакцину.
Всё это о районе Московский. Частью мегаполиса эти территории стали всего 11 лет назад, но городская среда здесь ничем не хуже, чем в центре.
О том, как меняется район и какие возможности теперь есть у его жителей - Наталья Тарасова (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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