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11 лет в составе столицы: как изменился район Московский

15:26
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

У его жителей появляются новые возможности

Отсюда родом многие овощи, которые потребляют горожане. Здесь же выращивают цветы для столичных клумб и скверов - 60 миллионов в год. А ещё здесь победили полиомиелит, сделав первую в мире вакцину.

Всё это о районе Московский. Частью мегаполиса эти территории стали всего 11 лет назад, но городская среда здесь ничем не хуже, чем в центре.

О том, как меняется район и какие возможности теперь есть у его жителей - Наталья Тарасова (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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