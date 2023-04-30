Художники-граффити отмечают профессиональный праздник

Стрит-арт прошёл большой путь развития

1 мая - профессиональный праздник у людей, которых долгое время считали хулиганами - художников-граффити.

Стрит-арт, точнее, некоторые его течения, прошли большой путь от подпольных творений, главная ценность которых была как раз в нелегальности их появления, до масштабных, поражающих воображение работ во всю стену какой-нибудь девятиэтажки.

О художниках, ломающих стены, делающих город ярче и не боящихся высоты - Ольга Стрельцова (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"