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Художники-граффити отмечают профессиональный праздник

16:04
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Стрит-арт прошёл большой путь развития

1 мая - профессиональный праздник у людей, которых долгое время считали хулиганами - художников-граффити.

Стрит-арт, точнее, некоторые его течения, прошли большой путь от подпольных творений, главная ценность которых была как раз в нелегальности их появления, до масштабных, поражающих воображение работ во всю стену какой-нибудь девятиэтажки.

О художниках, ломающих стены, делающих город ярче и не боящихся высоты - Ольга Стрельцова (смотрите видео).

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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