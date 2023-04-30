ЦСКА отмечает столетний юбилей

Армейцы сегодня - это большая спортивная семья

Вечером 29 апреля московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финальном матче казанский "Ак Барс" со счётом 3-2.

Очередная важная победа стала отличным подарком клубу в день его столетия. Армейцы сегодня - это большая спортивная семья: футбол, хоккей, баскетбол, регби, фигурное катание, гимнастика...

И конечно люди, вошедшие в историю мирового спорта. Юлия Богоманшина - об атлетах-легендах и клубе-рекордсмене (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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