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ЦСКА отмечает столетний юбилей

17:11
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Армейцы сегодня - это большая спортивная семья

Вечером 29 апреля московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финальном матче казанский "Ак Барс" со счётом 3-2.

Очередная важная победа стала отличным подарком клубу в день его столетия. Армейцы сегодня - это большая спортивная семья: футбол, хоккей, баскетбол, регби, фигурное катание, гимнастика...

И конечно люди, вошедшие в историю мирового спорта. Юлия Богоманшина - об атлетах-легендах и клубе-рекордсмене (смотрите видео).

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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