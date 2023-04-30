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На Камчатке снова активизировался вулкан Шивелуч

14:36
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Он выбросил столб пепла на высоту 3 километров

Вулкан Шивелуч выбросил новый столб пепла на высоту более трёх километров. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива, сообщает ТАСС.
Вулкан Шивелуч выбросил новые столбы пепла

Шивелуч начал проявлять активность в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака над вулканом достигла 20 километров. Часть пепла выпала на землю, работы по расчистке посёлка Ключи продолжаются до сих пор.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он находится в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В начале апреля другой камчатский вулкан – Безымянный - выбросил столб пепла высотой десять километров. В связи с этим Росавиация рекомендовала облетать район, где произошло извержение.

Над Камчаткой проходят маршруты самолётов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в США и Канаду. Россия обеспечила безопасность полётов 12 иностранных авиакомпаний, среди которых Air India, Cathay Pacific, China Southern.

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