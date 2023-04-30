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Собянин: На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик

14:13
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Он работает в тестовом режиме

На улицах Москвы появился первый в России робот-уборщик "Пиксель". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это разработка московской компании "Автономика" - резидента кластера "Ломоносов" в научно-технологической долине МГУ. Робот создан в партнёрстве с белорусскими производителями.

"Пиксель" способен производить влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. Работает робот круглый год. Пока что его запустили в тестовом режиме, за роботом присматривает оператор.

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