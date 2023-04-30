В районе Краматорска уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ

Нанесён удар по эшелону с оружием

Российская армия нанесла удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска в ДНР. Уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять силы противника в западной части Артёмовск. За сутки удалось овладеть четырьмя кварталами. Поддержку штурмовым отрядам оказывают бойцы ВДВ, они сковывают противника на северной и южной окраинах города.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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