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В районе Краматорска уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ

16:34
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Нанесён удар по эшелону с оружием

Российская армия нанесла удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска в ДНР. Уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Российские войска уничтожили две установки HIMARS под Краматорском

Также на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять силы противника в западной части Артёмовск. За сутки удалось овладеть четырьмя кварталами. Поддержку штурмовым отрядам оказывают бойцы ВДВ, они сковывают противника на северной и южной окраинах города.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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