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Собянин рассказал о строительстве спорткомплексов в Москве

17:43
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

В городе скоро появятся новые объекты

В Москве строятся и запускаются новые спортивные комплексы в разных районах. О новых проектах рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В Новокосине на Суздальской улице скоро откроется спорткомплекс с бассейнами. Жители Гольянова в следующем году получат современный спортивный объект.

Спорткомплекс "Максимум" с двумя бассейнами и ледовым полем заработает в Южном Бутове, пока там только началось строительство. Ещё один оздоровительный комплекс с двумя бассейнами возведут в районе Алексеевский, сообщил мэр.

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