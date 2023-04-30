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Саудовская Аравия эвакуировала из Судана несколько десятков россиян

18:41
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Из вывезли морем

Саудовская Аравия помогла с эвакуацией российских граждан из Судана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на наше генконсульство в Джидде.

Больше 400 мирных жителей погибли в Судане
Стороны конфликта в Судане согласились на перемирие

Как рассказал пресс-секретарь консульства Руслан Усманов, россиян из порта Судана вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Эвакуировались уже порядка 40 человек.

15 апреля в Судане произошла попытка военного переворота. Правительственная армия нанесла удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме.

До этого спецназ захватил президентский дворец, столичный аэропорт и военную базу. В боестолкновениях погибли и получили ранения сотни человек.

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