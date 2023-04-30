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Генерал из Росгвардии назначен замом Шойгу по тылу

19:34
  • воскресенье
  • 30 апреля 2023

Алексею Кузьменкову хорошо известна специфика службы

Новое назначение в Министерстве обороны. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен заместителем главы военного ведомства по тылу. Он будет курировать вопросы снабжения и обеспечения войск.

Специфика службы Кузьменкову известна: с 1992 по 2019 год он проходил службу в органах материально-технического обеспечения Вооружённых сил. В частности, с 2014 по 2018 год генерал был начальником Штаба МТО, а позже служил в ранге заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Потом Кузьменков перешёл в Росгвардию, где стал заместителем директора Виктора Золотова.

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