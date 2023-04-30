Умер Вячеслав Зайцев

Ему было 85 лет

Скончался модельер Вячеслав Зайцев, ему было 85 лет. Зайцев родился в Иваново, там он отучился в местном химико-технологическом техникуме и получил специальность художника текстильного рисунка. Затем получил высшее образование, закончив с отличием Московский текстильный институт.

В начале своей деятельности Зайцев создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села. Позже проявил себя в создании модной женской одежды для торговой сети. Работал в Общесоюзном Доме моделей одежды на Кузнецком мосту, где создал свою знаменитую "Русскую серию".

В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под девизом "Россия" на Всемирном фестивале моды в Москве, после чего на Западе он начал восприниматься как лидер советской моды.

В 1982 году модельер возглавил Дом моды на проспекте Мира, здесь он создал известные в мире авторские коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture. С 2007 по 2009 год Зайцев вёл телевизионную передачу "Модный приговор" на Первом канале. Знатоки и историки моды называли его "Красный Диор".

Вячеслав Зайцев долго болел, в 2016 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Сегодня его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц Подмосковья, где он скончался в реанимации, говорится в Telegram-канале РЕН ТВ.

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