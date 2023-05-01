Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Ленинградской области

Электроснабжение потребителей не нарушено

В Гатчинском районе Ленинградской области неизвестные взорвали опору линии электропередачи. Ещё одно взрывное устройство обнаружено рядом с другой опорой. Об этом сообщил в своём Telеrgram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По информации властей, электроснабжение потребителей не нарушено. Второй заряд со взрывателем уже сняли и разминировали специалисты-взрывотехники.

Сейчас они проводят осмотр соседних опор повреждённой ЛЭП. На месте происшествия также работают представители ФСБ и прокуратуры.

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