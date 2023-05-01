Россия встречает Первомай

Во всех регионах проходят праздничные мероприятия

Россия отмечает Первомай - праздник весны и труда. По всей стране сегодня пройдёт множество мероприятий - фестивали, концерты, выставки и флешмобы.

Первыми праздник начали отмечать жители Дальнего Востока. В столице Приморья на набережной Спортивной гавани выступают артисты, развёрнуты фотозоны, организованы игры и викторины для детей.

В Южно-Сахалинске провели праздничное шествие и флешмобы. Более 120-ти активистов выстроились в виде символической цифры 1 в цветах российского триколора.

В Хабаровске проходит первомайский "Амурфест". В Красноярске на торжественный митинг в центре города собрались ветераны, представители общественных и молодёжных организаций. В Тюмени празднование Первомая начнётся с возложения цветов к мемориальным комплексам, которые расположены в скверах Тружеников тыла.

В Москве сегодня открывают летний сезон в парках, запланировано более двухсот праздничных мероприятий, сообщает "ТВ Центр".

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