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Минобороны показало работу гаубиц "Гиацинт-Б" под Артёмовском

14:25
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Уничтожены скрытые позиции ВСУ

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", расчёты которых нанесли мощные удары по объектам националистов.

Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают оборонительные сооружения, командные пункты и военную технику украинских боевиков на артёмовском направлении. Дальность стрельбы этих орудий - 30 километров.

Огонь корректируют при помощи беспилотных летательных аппаратов, они же фиксируют уничтожение объектов противника. На этот раз елью стали замаскированные позиции радикалов, сообщает "ТВ Центр".

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