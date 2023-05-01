Названы новые герои спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса. Младший сержант Руслан Бесекенев вместе со своей группой освободил от неонацистов один из населённых пунктов, а затем вступил в бой с радикалами, которые заняли позиции в ближайшей лесополосе.

Под плотным миномётным огнём Руслан, несмотря на контузию, эвакуировал шестерых раненых товарищей, затем продолжил вести бой и уничтожил остальных радикалов, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Алим Урумов во время сопровождения российской военной колонны обнаружил группу украинских националистов, которые готовили диверсию. Наши бойцы приняли решение атаковать противника. Алим во время боестолкновения лично уничтожил группу радикалов метким броском гранаты.

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