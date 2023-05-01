В Артёмовске сорван план прорыва в город свежих сил ВСУ

Провокация не удалась

Российские штурмовые группы продолжают освобождение Артёмовска. Бойцы из крупнокалиберного пулемёта ведут плотный огонь по колонне ВСУ на северной окраине города. Националисты пытались тайно пробраться в город, но их план был сорван. В столкновении радикалы потеряли практически всю технику и два десятка человек.

Город на 90% под контролем российских частей. Несколько подразделений ВСУ в, так называемой, серой зоне - в кварталах, где сейчас не смолкают пулемётные очереди. Боевики контролируют лишь полутора километровую линию территории Артёмовска. Последнее серьёзное укрепление радикалов располагается в бывшем мединституте, сообщает "ТВ Центр".

Удержать Артемовск ВСУ не могут даже и с помощью переброшенных из Львова пограничников и наёмников из Грузии и Польши. Реактивные установки нанесли мощный удар по казармам иностранцев в Константиновке и позициям наёмников на купянском направлении.

Торжественное построение вблизи от передовой. В шеренге - солдаты и офицеры мотострелковых подразделений и ВДВ. Это военнослужащие штурмовых групп, которые отличились в ходе боевых операций. За проявленную смелость, бойцам вручают награды: Георгиевские кресты, ордена "Мужества", медали "За отвагу" и "За воинскую доблесть".

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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