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В Артёмовске сорван план прорыва в город свежих сил ВСУ

10:41
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Провокация не удалась

Российские штурмовые группы продолжают освобождение Артёмовска. Бойцы из крупнокалиберного пулемёта ведут плотный огонь по колонне ВСУ на северной окраине города. Националисты пытались тайно пробраться в город, но их план был сорван. В столкновении радикалы потеряли практически всю технику и два десятка человек.
Бойцы ВСУ пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских

Город на 90% под контролем российских частей. Несколько подразделений ВСУ в, так называемой, серой зоне - в кварталах, где сейчас не смолкают пулемётные очереди. Боевики контролируют лишь полутора километровую линию территории Артёмовска. Последнее серьёзное укрепление радикалов располагается в бывшем мединституте, сообщает "ТВ Центр".

Удержать Артемовск ВСУ не могут даже и с помощью переброшенных из Львова пограничников и наёмников из Грузии и Польши. Реактивные установки нанесли мощный удар по казармам иностранцев в Константиновке и позициям наёмников на купянском направлении.

Торжественное построение вблизи от передовой. В шеренге - солдаты и офицеры мотострелковых подразделений и ВДВ. Это военнослужащие штурмовых групп, которые отличились в ходе боевых операций. За проявленную смелость, бойцам вручают награды: Георгиевские кресты, ордена "Мужества", медали "За отвагу" и "За воинскую доблесть".

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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