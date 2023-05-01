Люди вспоминают события 2 мая 2014 года

В Нидерландах прошла масштабная акция, участники которой вспомнили жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Люди принесли на центральную площадь Амстердама портреты мирных граждан, убитых украинскими националистами 2 мая 2014 года.

Они поплатились жизнью за то, что отказывались связывать будущее своей страны с неонацизмом. Только по официальным данным МВД Украины, в подожжённом Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали почти 250. При этом никто из виновных так и не понёс наказания.

Такие памятные мероприятия проходят в Амстердаме ежегодно. На этот раз в них участвовали не только местные жители, но и британцы, канадцы и украинцы. Они также потребовали прекратить поставки оружия киевскому режиму, сообщает "ТВ Центр".

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