Флорида приходит в себя после разрушительного урагана

Ветер ломал деревья как спички

Во Флориде устраняют последствия мощного торнадо, который оставил после себя разрушенные дома, повреждённые автомобили, поломанные и даже вырванные с корнем деревья. Стихия раскидывала автомобили, срывала обшивку домов. Пальмы ломались так, словно у них вместо стволов спички.

То, что на них идёт гроза, опытные жители ветреной Флориды, конечно, догадывались. Многие успели найти себе убежище и включить камеру телефона. Природа превзошла все ожидания зрителей, сообщает "ТВ Центр".

Жителям округа Палм-Бич досталось больше всего. Сотни автовладельцев остались без транспорта. А четыре тысячи домовладений без электричества. Смерч разогнался до 161 километра в час. Местные СМИ сообщают: как минимум, один человек пострадал.

Синоптики призывают местных жителей пока не расслабляться. В ближайшие дни Флориду должны навестить, как минимум, ещё два-три торнадо.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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