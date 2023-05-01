ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США выступили против вступления Украины в НАТО

11:42
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Двери организации закрыты для Киева

Вашингтон выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на некоего европейского дипломата.  Издание отмечает, что, несмотря на лоббирование этого вопроса Польшей и странами Балтии, США устраивает роль Украины в качестве военного полигона.
МИД ответил на заявления о принятии Украины в НАТО

Даже если у Украины нет сил и необходимых ресурсов для контрнаступления, Киеву всё равно придётся пойти в атаку, и как можно быстрее. Соединённые Штаты очень хотят увидеть наконец плоды своей безграничной помощи. Впрочем, в Пентагоне, по мнению сотрудников издания, надежд, что поход армии ВСУ пройдёт успешно, никто не питает.

Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьётся чего-то большего, чем скромные территориальные завоевания. Высокопоставленные командующие украинских войск могут не успеть адаптироваться к новым предоставленным странами НАТО системам, как и их солдаты на местах. Украинским военным по-прежнему не хватает надлежащей противовоздушной обороны для любой крупной наступательной операции, сообщает "ТВ Центр".

В Киеве, очевидно, это тоже прекрасно осознают, потому у украинских чиновников вновь резко активизировался режим попрошайничества. Баллада о крыльях (так Зеленский и его команда называют истребители) вновь в репертуаре у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Несколько стран, якобы, уже готовы поделиться самолётами. Осталось только получить разрешение у главных распорядителей военного конфликта - Вашингтона. Вот только американцы пока не спешат. Более того, США скептически относятся и к ещё одной заветной мечте всего киевского режима.

Близится саммит НАТО: украинские чиновники спят и видят, чтобы на встрече альянса страны-участницы, наконец, объявили, что ждут их там с распростёртыми объятиями. А вот сотрудники влиятельной французской газеты пообщались с европейскими дипломатами и говорят: ждать приглашения не стоит. Двери для Украины закрытыми держат самые главные люди в организации.

Впрочем, это абсолютно не мешает неиссякаемым фонтаном накачивать Украину западной военной и финансовой помощью. Германия подтвердила передачу Киеву второго комплекта системы ПВО IRIS-T. Чешский президент Петр Павел, который сейчас находится на Украине с визитом, призвал своих европейских коллег помогать ещё активнее: Киев, оказывается, продолжает испытывать острый дефицит боеприпасов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.