Двери организации закрыты для Киева

Вашингтон выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на некоего европейского дипломата. Издание отмечает, что, несмотря на лоббирование этого вопроса Польшей и странами Балтии, США устраивает роль Украины в качестве военного полигона.

Даже если у Украины нет сил и необходимых ресурсов для контрнаступления, Киеву всё равно придётся пойти в атаку, и как можно быстрее. Соединённые Штаты очень хотят увидеть наконец плоды своей безграничной помощи. Впрочем, в Пентагоне, по мнению сотрудников издания, надежд, что поход армии ВСУ пройдёт успешно, никто не питает.

Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьётся чего-то большего, чем скромные территориальные завоевания. Высокопоставленные командующие украинских войск могут не успеть адаптироваться к новым предоставленным странами НАТО системам, как и их солдаты на местах. Украинским военным по-прежнему не хватает надлежащей противовоздушной обороны для любой крупной наступательной операции, сообщает "ТВ Центр".

В Киеве, очевидно, это тоже прекрасно осознают, потому у украинских чиновников вновь резко активизировался режим попрошайничества. Баллада о крыльях (так Зеленский и его команда называют истребители) вновь в репертуаре у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Несколько стран, якобы, уже готовы поделиться самолётами. Осталось только получить разрешение у главных распорядителей военного конфликта - Вашингтона. Вот только американцы пока не спешат. Более того, США скептически относятся и к ещё одной заветной мечте всего киевского режима.

Близится саммит НАТО: украинские чиновники спят и видят, чтобы на встрече альянса страны-участницы, наконец, объявили, что ждут их там с распростёртыми объятиями. А вот сотрудники влиятельной французской газеты пообщались с европейскими дипломатами и говорят: ждать приглашения не стоит. Двери для Украины закрытыми держат самые главные люди в организации.

Впрочем, это абсолютно не мешает неиссякаемым фонтаном накачивать Украину западной военной и финансовой помощью. Германия подтвердила передачу Киеву второго комплекта системы ПВО IRIS-T. Чешский президент Петр Павел, который сейчас находится на Украине с визитом, призвал своих европейских коллег помогать ещё активнее: Киев, оказывается, продолжает испытывать острый дефицит боеприпасов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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