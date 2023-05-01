Мэр пожелал горожанам благополучия и добра

Сергей Собянин поздравил москвичей с Первомаем. Мэр назвал праздник символом единения людей в созидательной деятельности на благо России.

"С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Собянин отметил, что Москва активно и динамично развивается. В столице создаются новые высокотехнологичные производства, обновляется транспортная инфраструктура, возводятся современные социальные объекты.

Мэр от всей души пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

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