ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил москвичей с Первомаем

11:21
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Мэр пожелал горожанам благополучия и добра

Сергей Собянин поздравил москвичей с Первомаем. Мэр назвал праздник символом единения людей в созидательной деятельности на благо России.

"С этим праздником мы связываем надежды на лучшее, уверенность в мирной, стабильной и счастливой жизни", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Собянин отметил, что Москва активно и динамично развивается. В столице создаются новые высокотехнологичные производства, обновляется транспортная инфраструктура, возводятся современные социальные объекты.

Мэр от всей души пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.