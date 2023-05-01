Собянин рассказал о преимуществах электронных медкарт

Этот сервис пользуется популярностью у москвичей

Благодаря электронным медицинским картам москвичи могут получить информацию о своём здоровье и здоровье своего ребёнка в любое удобное время. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что медкарты доступны на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". За три года этот сервис стал чрезвычайно популярным у москвичей – они воспользовались им более 335 миллионов раз.

Пользователи электронных медкарт могут вести "Дневник здоровья", а в специальных разделах хранится информация об аллергиях ребёнка, семейная и личная история болезней.

Москвичи могут открыть доступ к своей медкарте врачам частных клиник, федеральных центров и региональных больниц.

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