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Под Брянском из-за взрыва сошёл с рельсов грузовой поезд

12:20
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Никто не пострадал

В Унечском районе Брянской области произошёл взрыв на железнодорожных путях. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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В результате взрыва с рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов состава. Он перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.

Пострадавших нет. Движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено.

Очевидцы публикуют видео с места ЧП. На кадрах видно, что головные цистерны лежат на боку.

На месте схода начался пожар. На месте находятся экстренные службы, сообщает Telegram-канал Baza.

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