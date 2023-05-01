Под Брянском из-за взрыва сошёл с рельсов грузовой поезд

Никто не пострадал
В Унечском районе Брянской области произошёл взрыв на железнодорожных путях. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате взрыва с рельсов сошёл локомотив и несколько вагонов состава. Он перевозил нефтепродукты и пиломатериалы.
Пострадавших нет. Движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено.
Очевидцы публикуют видео с места ЧП. На кадрах видно, что головные цистерны лежат на боку.
На месте схода начался пожар. На месте находятся экстренные службы, сообщает Telegram-канал Baza.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"