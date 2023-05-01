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Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда

12:55
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Президент пожелал всем успехов и благополучия

Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов с Праздником весны и труда. В поздравительной телеграмме президент отметил, что Первомай имеет давнюю традицию, в основе которой любовь к созидательному труду.

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"И сегодня слова признательности по праву звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы", - говорится в поздравлении.

Президент отметил особую роль в этом вопросе Федерации независимых профсоюзов России - крупнейшего отечественного профсоюзного объединения. Оно активно совершенствует трудовое законодательство и механизмы социального партнёрства, принимает участие в повышении качества жизни граждан.

Путин пожелал всем, кто отмечает 1 мая, успехов, благополучия и всего самого доброго.

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