Собянин рассказал о новых сервисах для пассажиров столичных автовокзалов

Все они адаптированы для маломобильных граждан

На всех столичных автовокзалах работают удобные сервисы. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что там есть удобные залы ожидания, бесплатный Wi-Fi, камеры хранения, кафе, комнаты матери и ребёнка. На автовокзалах комфортно себя чувствуют маломобильные пассажиры.

Собянин назвал самый востребованный автовокзал, это - "Саларьево", построенный в 2019 году. Большой поток пассажиров принимает также "Центральный", который город реконструировал в 2020 году.

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