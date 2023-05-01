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Волонтёры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан

13:16
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Много вопросов от иностранцев

Волонтёры, работающие в столичном центре отбора на контрактную службу, рассказали о том, какие вопросы чаще всего интересуют граждан. В частности, они хотят знать, может ли контрактная служба стать альтернативой срочной, а также о возможностях службы в тылу.
Контрактники отправилась для прохождения службы из единого пункта отбора в Москве

"Мужчины старше 50 лет спрашивают о возможности применения имеющейся гражданской специальности в рамках службы", - рассказал добровольный помощник Никита Мосинов.

Другой волонтёр Руслан Дадашев сообщил, что контрактной службой часто интересуются иностранные граждане.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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