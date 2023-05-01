Как Россия отмечает 1 Мая

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах

Сегодня в России отмечают День весны и труда. По всей стране проходят праздничные митинги, акции профсоюзов, фестивали и концерты. Люди собираются на городских площадях и в парках. Более двухсот мероприятий запланировано в этот день в столице. Ну а кто-то предпочитает провести время в кругу близких за городом.

Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. Единственное, кого было не найти на набережной Спортивной гавани Владивостока в День весны и труда, так это бездельников. Все - от мала до велика - при деле. А как иначе - день обязывает.

Провести его надо, как и полагается - в деятельном порыве. Сдать нормативы ГТО, приобщиться к искусству плаката, принять участие во флешмобе и поддержать песней или танцем артиста на сцене.

Блины с пылу с жару, чай из самовара: тружеников голодными не оставят. И при желании предложат попробовать себя в другой профессии. Комплекты спецодежды электромонтера, врача, повара, пилота - в свободном доступе, сообщает "ТВ Центр".

Приморцы передали эстафету сахалинцам. На самом большом острове страны провели праздничное шествие и флешмобы. Более 120-ти активистов выстроились в виде символической цифры Первомая в цветах российского триколора. В Хабаровске - "Амурфест". В Красноярске - торжественный митинг с участием ветеранов и молодёжи.

В столице проходят более двухсот праздничных мероприятий. Колонный Зал Дома Союзов собрал представителей профессиональных объединений.

Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы: "Наш лозунг – солидарность трудящихся единства страны – это ведь отражение нашей с вами идеологии. У нас эта идеология была всегда".

Президент страны Владимир Путин поздравил собравшихся телеграммой. Российский лидер отметил важную роль крупнейшего профсоюзного объединения страны в представлении и защите интересов более 20 миллионов человек, в совершенствовании трудового законодательства, которые напрямую связаны с повышением качества жизни людей.

С праздником москвичей поздравил мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что динамичное развитие любимого мегаполиса - результат обоюдного плодотворного труда, таланта и энергии миллионов его жителей. И заверил, что Москва продолжит создавать новые высокотехнологичные производства, обновлять транспортную инфраструктуру, строить современные социальные объекты.

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России: "Первомай - это день солидарности, а солидарность – это основа профсоюзного движения, когда все вместе решают сложные вопросы, чтобы защитить интересы своего трудового коллектива, отрасли и страны в целом".

Политические партии традиционно в Первомай общаются с избирателями. КПРФ провела митинг в сквере у памятника Карлу Марксу. Напомнив, что 100 лет назад был объявлен восьмичасовой рабочий день. Праздник коммунисты называют на советский манер - Днём солидарности трудящихся.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: "Солидарность трудящихся позволила нам построить лучшие в мире заводы, создать самую классную науку и образование. Эта солидарность позволила нам победить фашистские орды, создать ракетно-ядерный паритет и стать ведущей державой в мире".

ЛДПР отметила день праздничной маёвкой. В центре сцены - наряду с певцами и артистами был кролик, как символ первых заработанных денег лидером партии Владимиром Жириновским.

Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции партии ЛДПР, депутат Госдумы: "Лидер ЛДПР всегда призывал нас трудиться, всегда призывал на правильно выбирать профессию".

Праздничной программой летний сезон открыли столичные парки. В Парке Горького в едином трудовом порыве озеленители, спортсмены и просто отдыхающие. Ведь Первомай призван объединять людей. И в труде, и в отдыхе.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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