В Артёмовске осталось выбить ВСУ из последнего укрепрайона

И город будет освобождён

Российские войска развивают наступление на донецком и краснолиманском направлениях. Бои идут на западе Марьинки и в Макеевке. Наша артиллерия уничтожает опорные пункты и скопления бронетехники неонацистов. Штурмовые группы прорывают оборону ВСУ на севере Артёмовска. Под контролем наших бойцов - практически вся территория города.

Мощными залпами, артиллеристы превращают в обломки последний укрепрайон националистов в Артёмовске. Накануне под прикрытием гаубиц спецназовцы ворвались на территорию бывшей воинской части, где была расквартирована 53-я механизированная бригада ВСУ. И полностью её зачистили, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня к полудню из города пришли срочные донесения – передовые отряды штурмуют здание бывшего медицинского колледжа, хорошо укреплённого опорного пункта радикалов. И судя по интенсивности огня, его освобождение дело ближайших часов.

Тяжёлой артиллерии и бронетехники у боевиков в Артёмовске почти не осталось. С окраин к западным районам подходят российские танки. И открывают по подвалам и этажам захваченных радикалами высоток огонь в упор.

Это последние кварталы в городе, которые ещё удерживают боевики. Но, сейчас остатки их отрядов рассечены, как минимум на две части. Нет никаких шансов подвезти резервы. Нет сообщения между группами и возможности маневрировать.

Сегодня, спецназовцы отбили у радикалов в западной части Артёмовска и несколько крайне важных высот. То есть теперь националисты потеряли ещё и возможность корректировать свои батареи за городскими окраинами.

На всех участках, где Донбасский фронт сместился на запад, вслед за передовыми подразделениями идут военные инженеры. Группа разминирования очищает от оставленных националистами фугасов бывшие фермерские поля, дороги и лесопосадки. Собранные боеприпасы, бойцы уничтожают в специальной подрывной яме.

Сапёры начинают осматривать новые участки. Нередко попадаются фугасы, которые лучше не трогать. На таких повреждён взрыватель и боеприпас может сработать в любую секунду. Тогда бойцы осторожно устанавливают сверху тротиловую шашку и подрывают снаряд на месте.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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