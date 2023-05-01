Оно закончится плачевно для Киева

Запад сомневается в успехе обещанного Киевом контрнаступления. Об этом заявила влиятельная британская The Guardian. По её данным, ВСУ не хватает ресурсов. Нет ни времени, ни нужного количества снарядов, чтобы хорошо подготовить и укомплектовать подразделения. Но Зеленский пытается убедить бойцов в обратном, отправляя их участвовать в заведомо провальной кампании.

Владимир Зеленский выступает перед бойцами штурмовой бригады "Стальной рубеж". Соединение сформировали недавно и укомплектовали западными образцами техники. По всей видимости, оно станет тем расходным материалом, который Киев намерен бросить в контрнаступление.

Чем может обернуться контрнаступление, накануне Зеленского предупредили представители Генштаба ВСУ. При участии американских и британских советников в Киеве просчитали сценарии провала операции. Военные эксперты прогнозируют, что украинская армия рискует потерять все подготовленные подразделения, сообщает "ТВ Центр".

Если рухнет фронт, российские военные освободят Харьковскую область и выйдут на Полтаву, говорится в отчёте. В течение ближайших недель Украину ждет критическое испытание, - пишет издание The Guardian. И как бы намекает: западные элиты больше готовы ждать, что Киев вновь отложит операцию.

Тем временем, Британии, снабжающей Украину, пришло время позаботиться о собственной безопасности. К такому выводу приходит профессор Бирмингемского университета Патрик Портер. В своей статье он пишет, что США, которые обеспечивают обороноспособность большей части континентальной Европы, вскоре перенаправят силы и ресурсы в Азию, где ускоряется гонка за лидерство в регионе с Китаем. Без этой поддержки Лондон сам по себе слаб, и королевству прямо сейчас необходимо вступить в новую Антанту: например, в военный союз с Францией и Польшей.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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