В Забайкалье природный пожар перекинулся на жилые дома

Люди не пострадали

Крупное возгорание тушат в Забайкалье. В городе Борзя огонь уничтожил несколько жилых домов. Людей эвакуируют в безопасные районы, пострадавших нет. На месте работают 60 спасателей. Пожар удалось локализовать, но ситуацию осложняет сильный ветер.

Обугленные остовы домов, пепелище и языки пламени, которые то и дело раздувает шквалистый ветер. На улицах находиться практически невозможно. В некоторых местах из-за дыма нулевая видимость, сообщает "ТВ Центр".

Жители города вынуждены покинуть свои дома. Находиться тут небезопасно. Огонь уже уничтожил десять домов и котельную. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас с огнём борются полсотни пожарных. Эвакуировать людей помогают полицейские в полном составе. Спасатели МЧС тоже вывозят местных жителей подальше от опасных территорий.

Почему огонь дотянулся до домов в городе Борзя и можно ли было этого избежать, теперь выясняют следователи. По факту нанесённого ущерба возбуждено уголовное дело, а прокуратура проверяет действия местных властей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Впрочем, природные пожары сейчас бушуют во многих российских регионах. В Курганской области на помощь силам на земле брошена авиация. Пожароопасный сезон открыт в 74 регионах страны, особый режим, когда запрещается не только разводить костры, но даже ходить в лес, установлен в 38 субъектах.

Илья Данильцев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"