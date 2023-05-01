Россия нанесла ракетный удар по объектам украинского ВПК

Об этом сообщили в Минобороны

В ночь на 1 мая российская армия нанесла групповой ракетный удар с моря и с воздуха по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным наших военных, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Сообщается, что нарушена работа предприятий, которые выпускали боеприпасы и военную технику для поставок ВСУ.

Также в минувшие сутки в Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады украинских войск.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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