Собянин рассказал об успехах московских школьников на Всероссийской олимпиаде

Финал олимпиады завершился 30 апреля

Московские школьники завоевали 1391 диплом победителей и призёров в финале Всероссийской олимпиады. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр поздравил школьников и их педагогов с успехом и отметил, что для победителей теперь открыты двери лучших институтов и университетов России.

Финал олимпиады проходил с 16 марта по 30 апреля. Наград удостоились ученики 219 школ Москвы. В этом году у столичные сборные завоевали на 74 диплома больше, чем годом ранее. 35 старшеклассников стали абсолютными победителями.

Столичная команда добилась успехов в технологии, истории, экологии, химии, информатике и экономике, в английском и китайском языках.

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