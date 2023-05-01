Волонтёр: Службой по контракту чаще интересуются преимущественно молодые люди

В Москве открыт центр отбора на контрактную службу

Службой по контракту чаще всего интересуются молодые люди от 20 до 30 лет. Об этом рассказывают волонтёры, работающие в центре отбора в Москве.

"Люди часто подходят, интересуются и спрашивают. Наших граждан интересует с какого возраста и до какого берут", - рассказала добровольная помощница Полина Персидских.

По её словам, за день подходит очень много молодых людей. Но бывают и пожилые. Другой помощник Георгий Левченко рассказал, что часто подходят бывшие военные и пожилые люди, которые просто выражают благодарность волонтёрам.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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