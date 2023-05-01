Путин присвоил звание Героев Труда пяти россиянам

Они заслужили эту награду самоотверженным трудом

В День весны и труда Владимир Путин подписал указ о присуждении пятерым россиянам звания "Герой Труда".

Высоко звания удостоены генеральный конструктор компании "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, глава центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, гендиректор Бийской льняной компании Лев Каленов и заслуженный шахтёр Эдуард Щербина.

Герой Труда России - высшее звание и государственная награда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Этого звания с 2013 года удостоены более 80 человек.

Ранее сегодня Владимир Путин поздравил россиян с 1 Мая. Президент отметил особую роль Федерации независимых профсоюзов России - крупнейшего отечественного профсоюзного объединения. Оно активно совершенствует трудовое законодательство и механизмы социального партнёрства, принимает участие в повышении качества жизни граждан.

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