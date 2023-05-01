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Москвичей предупредили о снеге в начале мая

19:45
  • понедельник
  • 01 мая 2023

К концу недели резко похолодает

В первую неделю мая в Москве и области будет крайне переменчивая погода. В среду ожидается потепление до плюс 20 градусов, а в субботу похолодает и выпадет мокрый снег, рассказал РИАМО метеоролог Александр Шувалов.
Москвичей предупредили о заморозках в мае

Самым тёплым днём неделе обещает стать 3 мая. Днём по прогнозу будет 16-18 градусов тепла, а на юге и юго-востоке Подмосковья воздух прогреется до 20 градусов. К вечеру на небе появятся облака, возможен небольшой дождь.

В четверг и пятницу в столичный регион придёт холодный фронт. Температура опустится до плюс 10 градусов. С подходом нового циклона в субботу в ночные часы температура резко упадёт, в области пойдёт мокрый снег.

Затем погода начнёт улучшаться: 8 и 9 мая потеплеет, а осадки постепенно прекратятся.  

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