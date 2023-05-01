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Собянин рассказал о запуске нового проекта "Лучшее прогулочное пространство Москвы" на ВДНХ

18:31
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Мэр пригласил москвичей на прогулку

На ВДНХ запустили специальный проект, рассказывающий о зелёных зонах главной выставки страны. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
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В проекте "Лучшее прогулочное пространство Москвы" собрана информация о цветниках, аллеях, скверах, прудах и зонах для прогулок и отдыха. Москвичам и гостям столицы предлагают посетить Центральный променад, Ландшафтный парк, парк "Останкино" и Природный заповедник.

В каждой из локаций отмечены самые красивые и интересные места. К примеру, знаменитые фонтаны и цветы в Северном и Южном розарии на Центральном променаде, садовый пруд и Зелёный бельведер в парке "Останкино", большая прогулочная аллея в зоне Природного заповедника.

Собянин пригласил всех на ВДНХ. "Обязательно приходите погулять и насладиться красотой",  - написал он.

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