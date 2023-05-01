ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крым и Севастополь атаковали беспилотники

18:12
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Несколько дронов сбиты силами ПВО

Средствами ПВО на западе Крыма сбит беспилотник. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксёнов. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Развожаев: Севастополь атаковала группа беспилотников

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот во взаимодействии с ПВО отражает атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит.

Утром 29 апреля в Севастополе, в районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом. Губернатор Развожаев сообщил, что группа беспилотников атаковала топливный терминал. Через несколько часов пожарным удалось справиться с огнём. Пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.