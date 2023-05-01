Крым и Севастополь атаковали беспилотники

Несколько дронов сбиты силами ПВО

Средствами ПВО на западе Крыма сбит беспилотник. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксёнов. Он попросил крымчан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот во взаимодействии с ПВО отражает атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит.

Утром 29 апреля в Севастополе, в районе Казачьей бухты загорелся резервуар с топливом. Губернатор Развожаев сообщил, что группа беспилотников атаковала топливный терминал. Через несколько часов пожарным удалось справиться с огнём. Пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"