Первомайские шествия во Франции переросли в столкновения с полицией

Участники митингов возводят баррикады

Во Франции новые жестокие стычки протестующих с полицией. Необычно масштабные первомайские шествия быстро переросли в беспорядки, сообщает "ТВ Центр".

Участники бьют витрины магазинов, громят административные здания, поджигают остановки и возводят баррикады. Правоохранителей забрасывают бутылками, камнями и самодельными взрывными устройствами.

Стражи порядка отвечают шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Десятки демонстрантов задержаны.

Акциями охвачены Париж, Нант и другие крупные города. Звучат не только обычные первомайские лозунги и призывы к улучшению условий труда, в этом году французы требуют отмены пенсионной реформы.

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