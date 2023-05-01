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Первомайские шествия во Франции переросли в столкновения с полицией

19:15
  • понедельник
  • 01 мая 2023

Участники митингов возводят баррикады

Во Франции  новые жестокие стычки протестующих с полицией. Необычно масштабные первомайские шествия быстро переросли в беспорядки, сообщает "ТВ Центр".
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Участники бьют витрины магазинов, громят административные здания, поджигают остановки и возводят баррикады. Правоохранителей забрасывают бутылками, камнями и самодельными взрывными устройствами.

Стражи порядка отвечают шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Десятки демонстрантов задержаны.

Акциями охвачены Париж, Нант и другие крупные города. Звучат не только обычные первомайские лозунги и призывы к улучшению условий труда, в этом году французы требуют отмены пенсионной реформы.

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