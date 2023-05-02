Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию

Граждан вывозят самолеты Минобороны России

Более 200 человек эвакуировано из Судана самолётами военно-транспортной авиации российского Минобороны. В их числе сотрудники нашей дипмиссии, военные, а также граждане России и стран СНГ, которые обратились в российское посольство.

Четыре самолёта Ил-76 были направлены в африканскую страну по решению Владимира Путина. По пути в Россию самолёты приземлялись на дозаправку в Каире, затем взяли курс на Москву, сообщает "ТВ Центр".

В Судане с середины апреля - нестабильная обстановка, там идут бои между регулярной армией и силами спецназа. Погибли более 500 человек, свыше четырёх тысяч получили ранения.

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