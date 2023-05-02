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Минобороны показало боевую работу российских десантников

08:38
  • вторник
  • 02 мая 2023

Российские силы вытеснили противника с позиций

Российские подразделения ВДВ заняли важный укрепрайон. Кадры боевой работы наших десантников опубликовало Минобороны.
Минобороны показало работу танков Т-72 в зоне СВО

Обнаружить вражеские позиции удалось при помощи беспилотников, их же использовали для корректировки огня артиллерии. Затем в бой вступила пехота. В ожесточённой схватке наши десантники вытеснили противника с занимаемых позиций и обратили его в бегство.

Отступая, боевики бросили всё своё оружие и раненых сослуживцев - двое радикалов сдались в плен.

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