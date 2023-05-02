Спас экипаж боевой машины: названы новые герои СВО

Мужество проявили гвардии ефрейтор Акиф Шахбанов и гвардии сержант Александр Таргоня

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Гвардии ефрейтор Акиф Шахбанов, действуя в составе группы десантников, оборонял один из освобождённых населённых пунктов. Во время артобстрела с позиций неонацистов Акиф обнаружил и вывел из строя беспилотник, с помощью которого противник собирался корректировать огонь. Это позволило сохранить жизни наших бойцов и продолжить выполнение боевых задач.

Гвардии сержант Александр Таргоня спас экипаж своей боевой машины, которая получила серьёзные повреждения в результате атаки неонацистов. Разогнавшись, Александр протаранил вражеский пикап и направился к позициям наших войск. Оторвавшись от погони, гвардии сержант эвакуировал товарищей из машины.

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