Пылевая буря в США привела к массовому ДТП

Есть погибшие и пострадавшие

По меньше мере 6 человек погибли и 30 пострадали в результате массового ДТП в США. Во время сильнейшей пылевой бури на главной магистрали штата Иллинойс столкнулись нескольких десятков автомобилей.

Скорость ветра, который принёс пыль с полей, достигала 74 километров в час. Из-за практически нулевой видимости было невозможно задействовать санавиацию. Пострадавших доставляли в больницы исключительно машинами скорой помощи, но и с этим были большие сложности.

А по штату Вирджиния прошёл мощный торнадо. По данным метеорологов, скорость ветра в его центре достигала 240 километров в час. Более 100 домов повреждены или полностью уничтожены, тысячи пользователей остались без электричества.

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