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Венгерский мэр разогнал украинцев после нападений на местных жительниц

08:46
  • вторник
  • 02 мая 2023

Он потребовал от них вернуться на Украину

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича потребовал от украинских беженцев вернуться в свою страну. Так он отреагировал на сообщения об изнасиловании приезжими двух местных жительниц.

Дьюрича рассказал, что из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что приезжие из Закарпатья изнасиловали двух девушек 16 и 22 лет. По словам мэра, он отказывается мириться с таким поведением и терпеть подобные случаи.

В сопровождении полицейских Дьюрича приехал в общежитие и потребовал от украинцев вернуться к себе на родину. Мэр также пообещал бороться с другими преступлениями, пишет издание Index.

Ранее стало известно, что восточноевропейские страны, в частности Польша, Румыния, Словакия и Чехия, начали урезать траты на содержание украинских беженцев. Так румынские власти перестали выделять средства на оплату жилья украинцам.

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