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Зеленскому предрекли гибель из-за желания продолжать конфликт с Россией

08:46
  • вторник
  • 02 мая 2023

"Его уберут либо военные, либо новый майдан"

Попытки Владимира Зеленского удержать власть и продолжить конфликт с Россией увеличивают риск его гибели. С таким предупреждением выступил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Его уберут либо военные, либо новый майдан. Его популярность резко падает, уровень коррупции становится значительным, а недовольство населения растет", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он добавил, что чем дольше Зеленский "сидит у власти", тем меньше сомнений, "что его кончина близко".

Ранее Скотт Риттер назвал президента России одним из самых великих людей этого столетия. По его словам, Владимир Путин уберег свою страну от последствий тяжелых времен девяностых годов.

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