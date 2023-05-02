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Байден посоветовал гостю Белого дома "заткнуться"

08:47
  • вторник
  • 02 мая 2023

Очередной скандал разгорелся с участием президента США

Президент США Джо Байден в резкой форме обратился к гостю Белого дома после того, как тот попытался рассказать о первом федеральном судье-мусульманине.
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"Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама", - заявил Байден (цитата по РИА Новости). При этом, по данным агентства, самого судью американский лидер поприветствовал.

Джо Байден периодически попадает в неловкие ситуации. Так, в марте этого года в интернете появилось видео, на котором главе Белого дома перед мероприятием детально объясняют, как и куда нужно пройти. Однако Байден все равно умудрился перепутать, куда ему идти.

Чуть ранее во время официального визита в Оттаву президент США едва не сорвал свое выступление в парламенте. Байден перепутал Канаду с Китаем, рассказывая о проблемах с мигрантами из Латинской Америки.

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