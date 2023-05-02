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Собянин рассказал о самых популярных сервисах столичного метро

09:05
  • вторник
  • 02 мая 2023

Одним из самых востребованных сервисов остается склад забытых вещей

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о самых популярных сервисах московского метро.

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По словам мэра, старейшим и одним из самых востребованных сервисов остается склад забытых вещей. Только за прошлый год на станциях и в вагонах метро нашли больше 28 тысяч забытых предметов.

"И чего только не оставляют. Однажды солист одного из московских театров забыл свой концертный костюм накануне выступления. Среди необычных находок - бутафорский меч, флейта, радиатор охлаждения и огромный плюшевый гусь," – написал мэр.

Однако чаще всего забывают зонты, перчатки, шапки, дождевики, солнечные очки, сумки, рюкзаки, зарядки и телефоны.

Другой востребованный сервис – помощь пожилым и маломобильным пассажирам. В 2013 году в городе появился Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого сопровождают в поездках пассажиров с нарушением слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата. Помогают многодетным и пожилым людям, а также сопровождают школьные группы.

Еще один популярный сервис – стойки "Живое общение", которые работают на 28 станциях метро.  Только за I квартал этого года им воспользовались 120 тысяч пассажиров.

Собянин также рассказал об одном из самых молодых сервисов метро - проект "Потерялся? Не уходи!". Он был разработан вместе с фондом "Поиск пропавших детей" для самых маленьких пассажиров, которые случайно потерялись в транспорте. С 2016 года в городе работает проект "Музыка в метро".

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