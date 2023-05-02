Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Максима Головчанского

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita завершили сбор средств на лечение 12-летнего Максима Головчанского. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Максима - первичный иммунодефицит. На его фоне стали развиваться осложнения, самым страшным из которых стал рак. Мальчик мужественно боролся с онкологией и вышел в ремиссию. Но основное заболевание осталось. И необходимо срочно провести специальную терапию. Однако препарат стоит очень дорого.

Слова благодарности от мамы Максима: "Сердечно благодарим Вас за оказанную помощь, столь своевременную и нужную для моего сына! Это бесценно, когда в трудную минуту безысходности тебя поддерживают и дают надежду. Желаю Вам добра, любви и счастья, пусть в Вашей жизни будет все прекрасно!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"