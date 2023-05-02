Российские бойцы нашли тайный арсенал ВСУ под Соледаром

Украинские националисты отступают

На западе Артёмовска российские штурмовые группы прорвали оборону противника и взяли под контроль несколько многоэтажных домов. Успехи и на Авдеевском направлении. Наши бойцы заняли опорный пункт противника южнее Каменки. Киевское командование не успевает перебрасывать резервы, тем временем у боевиков заканчиваются снаряды и патроны. Крупнейшие склады уничтожены или под контролем наших войск.

150 метров под землю. На старом скрипучем лифте бойцы опускаются в глубокий тоннель под Соледаром. Это потайной арсенал ВСУ, который спецназовцы нашли во время зачистки. Размеры даже трудно представить. Протяженность 5 километров. Это только галереи. А по бокам еще длинные склады. Всего их 28. И в каждом рядами - ящики с патронами, пулеметами, гранатами, снарядами.

Но оружия, которое надо ремонтировать, не много. Почти все целое и еще в масле. Только ящиков с автоматами невероятно – 292 тысячи. Отступая, радикалы хотели взорвать тоннели. Но не успели.

Не исключено, говорят бойцы, подземелье связывает Соледарские шахты с Артемовском. Но воспользоваться ими националисты уже не смогут. Остатки укрепрайона ВСУ в западных районах сносят тяжелые минометы. Квартал, который еще как-то удерживают боевики, чуть больше двух квадратных километров. Для такого мощного оружия все равно что вести огонь прямой наводкой. Одним выстрелом российские артиллеристы сожгли разом три этажа в полуразрушенном доме, где прятались радикалы. Вторым - завалили огневую точку в гараже.

А этот выстрел-"призрак" застал националистов врасплох в Кременском лесу. Осколочный снаряд гранатомета влетел точно в блиндаж. Как и когда десантники смогли подобраться к их позициям, боевики так и не поняли. И пока одни метались между соснами, а другие пытались спрятаться в "норах", российские бойцы были уже в трех метрах от опорного пункта. Замаскированные траншеи забросали гранатами. После этого радикалы о сопротивлении уже не помышляли. Выползают с поднятыми руками и сдаются.

Херсонская область. Участок, который генштаб ВСУ называет одним из приоритетных в планах масштабного контрнаступления. Но два дня назад российские артиллеристы уничтожили на этом фронте едва ли не все системы ПВО радикалов.

Единственное, что остается боевикам - призывать на помощь высшие силы. Служитель из раскольнической украинской церкви освящает установку "Хаймарс" с нацистской символикой. Кричит бандеровские речевки. Впрочем, не помогло. Накануне российская авиация ликвидировала еще один пункт дислокации ВСУ. Кроме техники и склада с боеприпасами, националисты потеряли еще и 15 человек убитыми.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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