Минфин США предупредил о возможности дефолта в стране к началу лета

Республиканцы-конгрессмены призывают бороться с безрассудными расходами

США столкнутся с дефолтом уже к началу лета, если американский Конгресс в очередной раз не повысит лимит госдолга. С таким заявлением выступило министерство финансов страны. В ведомстве подчеркивают, что одной этой меры будет недостаточно: также требуется сокращение бюджетных расходов. А вот в этой части предложение монетарных властей наткнулось на полное непонимание со стороны президента Байдена. Впрочем, поведение главы Белого дома с каждым днем вызывает все больше вопросов.

На Джо Байдена направлены десятки телефонов. Каждый гость торжественного приема в Белом доме по случаю окончания священного месяца Рамадан хочет снять видео с президентом. Впрочем, одному из приглашенных – мэру города Проспект-Парк Мухаммеду Хайруле - внутрь попасть не удалось, секретная служба не впустила его, сославшись на требования безопасности. На встрече Байден шутил, но с юмора перешел на грубость, когда один из гостей в зале решил рассказать о первом федеральном судье-мусульманине. Отповедь получилась такой, что разобрать смысл вряд ли способен даже сам 80-летний президент:

"Ты хочешь подойти и произнести речь? Заткнись, мальчик, как сказала бы моя мама!"

В это же самое время министр финансов США Джаннет Йеллен направила срочное письмо в Конгресс. Она уведомила, что 1 июня власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита государственного долга. В январе он составил 31 с половиной триллион долларов. При "потолке" госдолга казначейство больше не может выпускать свои ценные бумаги и способно только оплачивать векселя за счет налоговых поступлений. Чтобы избежать дефолта, республиканцы-конгрессмены призывают бороться с безрассудными расходами. Но упираются в противодействие администрации Байдена.

Республиканцы много раз поднимали вопрос о бессмысленном финансировании украинской военной кампании. Активнее эту тему теперь обсуждают и в Европе. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что страна впредь будет избегать односторонних шагов при последующих поставках оружия Киеву. Издание Bild пишет об уязвимости танков Leopard, которые ВСУ хочет бросить в авангард контрнаступления. Журналист отмечает, что мощности российских управляемых ракет хватит для пробития брони. А приглашенный в студию Sky News эксперт советует украинским военным уже сейчас экономнее расходовать боекомплекты систем ПВО:

"Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. Скоро украинцы получат системы Patriot. Сейчас эти установки находятся в Польше. Для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки, и они очень дорогие".

Контрнаступление будет тяжелым, прогнозирует Скотт Риттер. Бывший американский разведчик считает ошибочным со стороны ВСУ перемалывание собственных сил в Артемовске:

"Это тяжелая битва. Прежде такой жестокой, как в Артемовске, не было. Даже в Мариуполе. Кажется, в Артемовске сломали хребет украинской армии. Я не понимаю, как она может принять еще одно такое сражение. Ресурсы, живая сила, боеприпасы сожжены. Их противовоздушная оборона исчезла. Артиллерия уничтожена. А большинство квалифицированных военных убиты, ранены или попали в плен. Те, кто остались, плохо обучены и не готовы к общевойсковому манёвру".

Также Риттер допустил, что командование ВСУ может физически устранить Владимира Зеленского. Если президент Украины не уйдет в отставку, его "уберут либо военные, либо новый Майдан", заключает эксперт.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"